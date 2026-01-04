La familia Castañeda hace de la historia de Colombia un desfile en el carnaval de Pasto

La representación -protagonizada por más de 20 comparsas, colectivos culturales y artistas locales- recrea escenas de oficios, personajes y momentos cotidianos que forman parte esencial de la identidad nariñense.

Entre los "¡viva Pasto, carajo!" del público y la espuma que volaba sin descanso, juego emblemático del carnaval pastuso, el desfile se abrió paso con un séquito encabezado por Pericles Carnaval y la Reina, seguidos de la familia Castañeda y de los personajes populares de la ciudad.

"El carnaval es nuestra esencia como pastusos. Para nosotros no termina el año el 31 de diciembre, sino que lo hace después del 6 de enero, porque todavía estamos en esta manifestación cultural de respeto, amor, diversión y alegría", explicó a EFE Gloria Flores, integrante de la comparsa Duendes del Valle de Atriz, de la Universidad de Nariño.

El desfile toma el nombre de la familia Castañeda, que llegó a la ciudad de Pasto en 1929 encabezando un cortejo variopinto que se cree que iba en peregrinación al santuario de Las Lajas, una basílica encajada en el cañón de un río que atrae a miles de devotos en el departamento de Nariño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A través del festejo, el juego y la hospitalidad, la ciudad reafirma su carácter regional y su vocación de reencuentro colectivo. Así lo plasmó Andrés Asmasa, de la Fundación Cultural Mi Eterna Morada, que aseguró que la llegada a la ciudad de los Castañeda "ha sido durante décadas una tradición que permite a los pastusos mostrar su identidad e idiosincrasia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las representaciones teatrales también tienen protagonismo durante el desfile, pues Sofía España, directora de Querigma Teatro Danza Música, explicó que su colectivo recrea leyendas nariñenses como 'El Duende y La Viuda', junto a personajes tradicionales como campesinos, lecheros y lavanderas.

"Queremos rescatar la leyenda oral de nuestras abuelas y abuelos y traerla a la senda del carnaval", reivindicó la artista.

España subrayó que el carnaval es "el corazón" de los nariñenses y una expresión de su alegría, del trabajo en el campo, de ritmos como el bambuco nariñense, y de los trajes tradicionales como los de las ñapangas, las mujeres mestizas y mulatas, representativas de la cultura popular andina no solo de Colombiano sino también de Ecuador.

El Carnaval de Negros y Blancos, que se celebra cada comienzo de año, hace parte desde 2009 de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Los principales días de este festejo son el 4 de enero, cuando se celebra el 'Desfile de la familia Castañeda'; el 5, que es el 'Día de Negros' y el 6, el 'Día de Blancos' que marca el cierre.