La ONG Iran Human Rights cifra en 19 los muertos por represión de Teherán en protestas

"Una semana después del inicio de esta nueva ola de protestas a nivel nacional en Irán, al menos 19 manifestantes han sido asesinados y cientos han resultado heridos o detenidos", señaló este domingo en un comunicado la organización humanitaria con sede en la capital noruega.

"El pueblo de Irán ha salido una vez más a las calles para declarar en voz alta que no quiere esta dictadura incompetente, corrupta y represiva", expresó Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, desde la que se hizo un llamamiento a que se apoyen "los derechos y la dignidad de los iraníes así como sus legítimas demandas".

Amiry-Moghaddam acusó a la República Islámica de responder a protestas pacíficas con violencia y represión "porque sabe muy bien que aceptar las demandas del pueblo significaría el fin de este sistema", y denunció "el uso de armas militares contra los manifestantes", medida que constituye un "crimen internacional".

Las protestas en Irán comenzaron el pasado domingo y fueron impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial -la moneda del país- y la alta inflación.

Sin embargo, con el paso de los días, las movilizaciones han adquirido un marcado carácter político.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación interanual que en diciembre superó el 52 %, en un contexto marcado por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país persa por su programa nuclear.