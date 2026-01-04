La región somalí separatista de Somalilandia apoya la intervención de EEUU en Venezuela

"De conformidad con las normas internacionales y las consideraciones de seguridad colectiva, Somalilandia cree que una acción responsable liderada por EE.UU., realizada en coordinación con socios regionales y multilaterales, puede ayudar a aliviar el sufrimiento humanitario, contrarrestar las redes criminales transnacionales y apoyar una transición pacífica liderada por los propios venezolanos", dijo en un breve comunicado el Ministerio somalilandés de Asuntos Exteriores.

Esta transición estaría "basada en la soberanía, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos", añadió.

Aunque el gobierno regional no hizo referencia a este tema, Somalilandia lanzó este mensaje días después de que EE.UU fuera el único de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que no condenó el reciente reconocimiento de esta región somalí como Estado independiente por parte de Israel, el primer y único país hasta ahora en dar este paso.

Así, en un encuentro del Consejo el pasado lunes, la representante estadounidense Tammy Bruce criticó a este organismo por celebrar una reunión de emergencia sobre este controvertido tema, al calificarlo de "distracción".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No tenemos ningún anuncio que hacer respecto al reconocimiento de Somalilandia por parte de Estados Unidos, y no ha habido ningún cambio en la política estadounidense (que no reconoce a la región como un Estado independiente)", aseveró Bruce, al afirmar que "Israel tiene el mismo derecho a establecer relaciones diplomáticas que cualquier otro estado soberano".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Varios países, incluidos miembros de este Consejo, han reconocido unilateralmente a un Estado palestino inexistente, pero no se ha convocado ninguna reunión de emergencia", subrayó la enviada estadounidense, y criticó el "doble rasero" del órgano.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron "capturados y sacados del país".

Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción, mientras su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.