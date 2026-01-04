Los antichavistas piden en España perseverar hasta que Edmundo González tome posesion

"Ha caído el dictador, pero aún no ha caído la dictadura", reconoció algún opositor con un sentimiento "agridulce", después que Nicolás Maduro fuera capturado este sábado por fuerzas norteamericanas y el presidente Donald Trump dijera que EE.UU. "gobernará" de momento Venezuela y desdeñara el liderazgo político de Machado.

"No nos centremos en la coyuntura, miremos el proceso", pidió el coordinador en España del movimiento que lidera Machado, Vente Venezuela, y de la coalición opositora Comando con Venezuela, José Antonio Vega, en una concentración opositora celebrada en la Puerta del Sol.

Opinó que ahora se está en una "nueva fase" para construir la paz y la seguridad para que tome el poder quien dictaminó las urnas en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en alusión a Gonzalez Urrutia, y acompañado de Machado.

Instó a seguir esperando de manera "activa", y la mejor manera de apoyar su liderazgo es la "confianza y la paciencia en una lucha hasta el final".

Lo ocurrido este sábado es un paso "adelante" para seguir "firmes y comprometidos con el espíritu del 28 de julio", según el opositor Yon Goicoechea.

Los concentrados gritaban constantemente "¡Venezuela libre" y lemas a favor del "mandato soberano" otorgado en aquellos comicios a Edmundo González. El resultado oficial había dado la victoria a Maduro, pero la oposición denunció un "fraude masivo".

"Venezuela ya decidió. Edmundo, sí; Delcy, no", decía un cartel sobre la próxima asunción de la Presidencia de Venezuela por la actual vicpresidenta, Delcy Rodríguez.

Una de las manifestantes dijo a EFE que decidió establecerse en España hace un año porque no "soportaba más la situación" de su país, y que la captura de Maduro es un paso muy importante después de 26 años de chavismo.

Por eso, no vio problema en "esperar seis meses más" hasta que se consume una "transición democrática pacífica" con González y Machado.

Sobre esta última, aseguró que cuenta con el apoyo de más del 80 % de los venezolanos.

Preguntada por el interés de Trump por el petróleo, lo atribuyó a las preguntas de la prensa. "Hoy en día, a los venezolanos es lo que menos nos importa", incidió.

En la segunda ciudad más importante de España, Barcelona, otras 500 personas se concentraron también para apoyar la operación de EE.UU. y exigir, como en Madrid, el "pleno respeto" a la "victoria" electoral de González Urrutia.

Algunos de los asistentes llevaban banderas de Venezuela y pancartas con lemas como "Donald Trump, Cuba ahora".

El manifiesto de las organizaciones convocantes destaca que la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, "abre la puerta a la restitución del orden democrático y al fin de la represión en Venezuela".

También reclamaron la "liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares, quienes han sido privados de su libertad por razones de conciencia y por su defensa de la democracia".

Esta concentración fue convocada por Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Mundo Sin Mordaza.