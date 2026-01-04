Matan a tiros a cuatro policías en dos ataques en el noroeste de Pakistán

El incidente más grave tuvo lugar en el distrito de Lakki Marwat, donde un grupo de hombres armados que se desplazaba en motocicleta abrió fuego contra una patrulla de tráfico en la localidad de Sarai Naurang.

El superintendente adjunto de la policía local, Shama Raz Khan, confirmó a EFE que el ataque fue selectivo y causó la muerte en el acto de tres oficiales, identificados como Jalal Khan, Azizullah y Abdullah. Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona para tratar de localizar a los agresores, que lograron huir.

En un segundo suceso ocurrido en el distrito vecino de Bannu, otro grupo de desconocidos mató a tiros al agente Rashid Khan en el área de Kashfi Khel. Según explicó a EFE Wajid Khan, oficial de control policial de la zona, la víctima fue emboscada cuando se desplazaba desde su domicilio hacia la comisaría para comenzar su turno de servicio.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó los asesinatos y prometió justicia para las familias de las víctimas, en un momento en que las fuerzas de seguridad son el blanco principal de la violencia en esta región.

Pakistán ha experimentado un repunte dramático del terrorismo, especialmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, desde que los talibanes tomaron el poder en el vecino Afganistán en 2021. Los distritos del sur de la provincia, como Lakki Marwat, Bannu y Waziristán, se han convertido en puntos habituales de emboscadas contra la policía y el ejército.