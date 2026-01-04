Medio centenar de venezolanos celebran en Londres la captura de Maduro

Convocados por los grupos opositores encabezados por María Corina Machado y Edmundo González, los venezolanos del exilio inglés se dieron cita en la céntrica plaza de Trafalgar Square, llena a esta hora de turistas navideños.

Ataviados con banderas de su país, cantaron canciones patrióticas y corearon consignas como "Maduro: ¡preso!, Venezuela: ¡libre!".

Sin embargo, y preguntados por EFE, los sentimientos de los venezolanos eran encontrados: a la alegría por la captura de Maduro se mezclaba la "desilusión" por ver que María Corina Machado ha sido descalificada por el presidente Donald Trump para un eventual papel protagonista en la transición.

Además, varios manifestaron su desconfianza por el hecho de que la cúpula del poder chavista siga en el poder, comenzando por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los más optimistas, como una venezolana identificada como Marian, confían en que todo esto sea parte de una "estrategia" de Donald Trump para un plan de transición que no ha dado a conocer y que necesitaría de Rodríguez en un primer momento.