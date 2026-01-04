Mueren al menos 30 soldados en Sudán del Sur en un ataque de las fuerzas de la oposición

En un comunicado, el portavoz del sector dos del SPLAI-IO, el mayor Kerbino Yai Pazale, afirmó a EFE que los combates estallaron el sábado en Nyuelnyuel, también conocido como Kubri Jamus, a unos tres kilómetros al sur de la frontera con Sudán, y se reanudaron esta madrugada.

"Alrededor de las 5:00 hora local (3:00 GMT), las SSPDF atacaron a nuestras fuerzas desde dos direcciones", dijo Pazale. "Una fuerza avanzó desde Kubri Jamus, cerca del río Ngol, mientras que la otra vino desde la dirección de Pan Akuach", describió.

Según Pazale, murieron 22 soldados del SSPDF y ocho combatientes de la oposición en los enfrentamientos que duraron aproximadamente una hora y media, hasta que el Ejército se retiró y el SPLA-IO tomó la guarnición gubernamental.

Hasta el momento, el Ejército de Sudán del Sur no se ha pronunciado sobre las bajas o las declaraciones de la oposición militar.

Los enfrentamientos en el estado de Unity se producen en medio de informes sobre la reanudación de los combates en los que participan las fuerzas del SPLA-IO en los estados de Jonglei y Equatoria Oriental desde el viernes, lo que suscita preocupación por una escalada más amplia, aunque no se dispone de cifras inmediatas sobre el número de víctimas en esas zonas.

Sudán del Sur vive una escalada de violencia étnica y de la lucha por el poder político desde que en marzo de 2025 el Ejército Blanco, antiguo aliado del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-OI) del ex vicepresidente Riek Machar, atacara una guarnición gubernamental en la ciudad septentrional de Nasir.

En respuesta, el Gobierno de Yuba, dirigido por el presidente Salva Kiir, detuvo a Machar y a otros líderes de la oposición, lo que derivó en una crisis política que amenaza el frágil acuerdo de 2018 entre el Gobierno de Kiir y la oposición que puso fin a un lustro de guerra pero del que no se han implementado muchas de sus disposiciones.