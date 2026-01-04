Perú espera un alza de 16,5 % en las exportaciones pesqueras de 2025

El titular del sector señaló que la captura de pota subió 252 % y sus exportaciones a 210 %, mientras que el atún subió 193 % en la captura y 32 % en ventas al exterior.

Asimismo, la pesca de anchoveta para consumo humano indirecto tiene una proyección de alza de 3,2 % con una cuota de 4,6 millones de toneladas.

Quispe declaró que "de esta manera, las exportaciones pesqueras alcanzarían los 4.266 millones de dólares, lo que significará un incremento de 16,5 %".

"Estos resultados no hacen más que demostrar el enorme potencial pesquero de nuestro país y la importancia de trabajar de manera sostenible", afirmó el ministro peruano en declaraciones publicadas por la agencia estatal Andina.

Los incrementos registrados en esos productos impulsarán, a su vez, el alza del Producto Interno Bruto de ese sector en 1,3 % en el 2025, precisó el ministerio de la Producción.

Para llegar a esos resultados, el gobierno peruano aprobó la Política Nacional de Pesca al 2040, que permite el incremento del aporte al PIB peruano de 0,75 % a 1,29 %, además de la generación de 467 millones de dólares de divisas adicionales al año.

Igualmente, con el objetivo de supervisar la extracción del calamar gigante o pota, se ejecutaron 163.134 acciones de fiscalización y 3.572 operativos conjuntos en coordinación con la capitanía de puertos, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, entre otras autoridades locales.

Para cumplir con esa labor se compraron seis vehículos aéreos no tripulados equipados con sensor térmico y visión nocturna y 16 cámaras de video vigilancia instaladas en los principales desembarcaderos pesqueros a nivel nacional.

Actualmente, existen 662 embarcaciones pesqueras inscritas en el Registro de Naves de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), de las cuales 557 son naves artesanales.