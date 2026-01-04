Policía israelí mata un beduino tras dos semanas de redadas y agitación en desierto Néguev

La Policía informó de que integrantes de este cuerpo y de la Guardia de Fronteras llevaron a cabo una operación especial para arrestar a residentes de Tarabin, de mayoría beduina (musulmanes), que se habían opuesto a unas redadas que comenzaron el pasado 26 de diciembre y que supuestamente buscan combatir el crimen organizado y la posesión de armas ilegales en la zona.

En un comunicado, la Policía afirmó que el hombre abatido "puso en peligro a las fuerzas" de seguridad durante la operación y recibió un disparo de los agentes israelíes, tras lo que quedó en estado crítico.

El Canal 12 confirmó este domingo la muerte del hombre, padre de seis hijos que según este medio fue disparado durante una redada en su casa y tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas y armas.

Los habitantes de la zona, sin embargo, niegan que éste tratara de amedrentar a ningún agente, según el diario israelí Haaretz

Este diario informó de que el Ministerio de Justicia ha iniciado una investigación sobre posible mala praxis policial en la ejecución de estas redadas que, por ahora, ha registrado la muerte de este miembro de la comunidad beduina de Tarabin.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el supremacista y colono Itamar Ben Gvir, visitó varias veces durante esta semana Tarabin, lo que provocó tensiones y enfrentamientos con la población beduina y acabó en varios detenidos.

Este domingo, Ben Gvir apoyó públicamente a los agentes que acabaron con la vida del residente de Tarabin.

"Quienes ponen en peligro a nuestros policías y combatientes deben ser neutralizados, y es bueno que sea así. Se acabaron los días en que poníamos en peligro y dañábamos a los policías sin obtener respuesta", escribió en su cuenta de X Ben Gvir.

El jueves, la Fiscalía General israelí solicitó al Tribunal Supremo que pida explicaciones al primer ministro, Benjamín Netayahu, por no haber cesado de su cargo a Ben Gvir, reprochándole su "silencio" ante las extralimitaciones del ministro en sus funciones y su injerencia política en la Policía israelí.

La población beduina de Israel, de religión musulmana, solía vivir de forma nómada o seminómada pero gran parte de ella fue sedentarizada de forma forzada tras 1948 en pueblos como Tarabin, que registran unos altos niveles de desempleo y falta de servicios públicos.

Hace dos semanas estallaron enfrentamientos tras redadas policiales en Tarabin, después de que agentes accedieran a la localidad y utilizaran gas pimienta y otros lacrimógenos contra la población local.

Ante la respuesta de rechazo, cientos de policías se desplegaron en Tarabin el lunes como parte de una supuesta operación para restablecer el orden después de que horas antes se hubieran producidos presuntos ataques de locales contra comunidades judías cercanas en represalia por el operativo.

Como parte de la redada, la Policía impuso un toque de queda, detuvo a 16 personas y prohibió el acceso a la zona a otros 19 habitantes.

Los residentes afirmaron que la Policía disparó bengalas, rompió ventanas en las casas y lanzó granadas aturdidoras en el interior.

Representantes de partidos árabes en la Knéset (Parlamento israelí), como Ahmad Tibi de la formación Ta'al, han condenado esta operación que continúa en curso y atacando a Ben Gvir por su responsabilidad en la misma.

"Debe examinarse si el asesinato fue una orden general dada desde arriba por Ben Gvir para saciar su orgullo herido y conseguir crédito por asesinar a un árabe. La versión de la familia, que contradice la versión policial, debe investigarse. Mientras tanto, la actividad policial en Tarabin debe cesar de inmediato", escribió Tibi en X.