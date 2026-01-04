Portugal confirma que hay una lusa entre los fallecidos por el incendio de Crans Montana

"El Ministerio de Negocios Extranjeros (de Exteriores) confirma y lamenta profundamente la muerte de la ciudadana de nacionalidad portuguesa, Fany Pinheiro Magalhães, que estaba desaparecida tras la tragedia ocurrida en Crans Montana", escribió la cartera diplomática en un comunicado.

Asimismo precisó que tanto el Estado portugués como las autoridades suizas ya han presentado sus condolencias a la familia de la fallecida.

Según la prensa lusa, la víctima tenía 22 años y era profesora.

Por otro lado, una fuente del Ministerio de Exteriores precisó a EFE que la otra portuguesa que había sido incluida entre los heridos del incendio ha dejado de ser contabilizada entre los afectados por este suceso, y que fue inicialmente registrada por "una confusión de las autoridades suizas, que la incluyeron en el grupo de los heridos porque fue ingresada al mismo tiempo".

De acuerdo a las cifras de las autoridades helvéticas, un total de 40 personas murieron en el incendio que se produjo en Nochevieja en 'Le Constellation', un bar-discoteca de Crans Montana, y cientos resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves.