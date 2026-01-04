Reanudados vuelos en aeropuerto yemení de Adén tras cierre por combates entre facciones

La reanudación fue ordenada por el ministro de Transporte, Abdulsalam Humaid, quien está alineado con el Consejo de Transición Sureño (CTS), el grupo separatista respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU) que controla Adén.

La aerolínea nacional del Yemen, Yemen Airways (Yemenia), reanudó sus operaciones a cuatro destinos tras la suspensión, con rutas iniciales que incluían Adén a Riad, Amán, El Cairo y Yeda (Arabia Saudí), según las fuentes, tras los choques entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los separatistas apoyados por EAU.

Humaid había ordenado previamente la suspensión total del tráfico aéreo, desafiando los nuevos requisitos de seguridad impuestos por Arabia Saudí.

En virtud de las nuevas medidas introducidas por la coalición militar liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, los vuelos que salen de Adén con destino a EAU deben someterse a inspecciones de seguridad adicionales en Yeda.

Las restricciones se impusieron al estallar los combates en el este del Yemen entre las fuerzas gubernamentales y las unidades del CTS.

En respuesta, Humaid, siguiendo las órdenes del líder del CTS, Aidarus al Zubaidi, ordenó el cierre total del aeropuerto.

El embajador saudí en el Yemen, Mohammed bin Saeed Al Jaber, afirmó días atrás que Al Zubaidi había denegado el permiso de aterrizaje a un avión del Gobierno saudí y ordenó el cierre del aeropuerto, lo que intensificó la tensión.

Las restricciones específicas se aplican a los vuelos con origen y destino en Abu Dabi y Dubái, en Emiratos, pero el cierre dejó varados a cientos de pasajeros que buscaban tratamiento en el extranjero o que viajaban para cursar estudios.