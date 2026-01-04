Rusia derriba 132 drones ucranianos en menos de doce horas

La gran parte de los aparatos no tripulados (37) fue neutralizada en la región fronteriza de Briansk.

Otros 26 drones fueron destruidos en Kursk, también en la frontera con Ucrania.

Además, las autoridades informaron sobre drones neutralizados en Kaluga, Tula, Vorónezh, Riazán, Bélgorod y otras regiones rusas.

Mientras, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó anoche en su canal de Telegram del derribo por parte de las defensas antiaéreas de la capital de más de 20 drones que se dirigían a la ciudad.

