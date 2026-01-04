Mundo
Sánchez participará el martes en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania

Madrid, 4 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participará en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, la primera de este año, que se celebrará en París el martes próximo, informaron fuentes del Ejecutivo.

Por EFE

Para esta nueva reunión, el anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que los aliados de Kiev asumirán "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera" en Europa.

La última vez que se reunió este grupo fue el pasado 11 de diciembre, por videoconferencia, y Sánchez reclamó unidad y firmeza para lograr la paz.

Esta coalición, impulsada por Francia y Reino Unido e integrada por una treintena de países, ha convocado numerosas reuniones para analizar la situación de Ucrania, donde el 24 de febrero se cumplirán cuatro años de la invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado también su asistencia a esta cita.

