Sánchez participará el martes en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania

Para esta nueva reunión, el anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que los aliados de Kiev asumirán "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera" en Europa.

La última vez que se reunió este grupo fue el pasado 11 de diciembre, por videoconferencia, y Sánchez reclamó unidad y firmeza para lograr la paz.

Esta coalición, impulsada por Francia y Reino Unido e integrada por una treintena de países, ha convocado numerosas reuniones para analizar la situación de Ucrania, donde el 24 de febrero se cumplirán cuatro años de la invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado también su asistencia a esta cita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy