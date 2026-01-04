Un muerto y dos heridos en Bélgorod en ataque ucraniano con drones

"En la aldea Oktiabrski un dron FPV atacó un coche en el que viajaba una familia. El conductor falleció en el lugar de los hechos a causa de las heridas recibidas", escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov.

Agregó que "una mujer y un niño de 4 años recibieron múltiples lesiones por metralla" y fueron hospitalizados.

El coche atacado se incendió y el fuego fue sofocado por los bomberos que acudieron al lugar, precisó el gobernador.

También sufrió daños el garaje de la familia afectada, dijo.

Previamente se supo que las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche pasada 132 drones ucranianos sobre distintas regiones del país, incluida la de Bélgorod.