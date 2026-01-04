Venezolanos en Argentina piden "transición plena a la democracia" tras captura de Maduro

Tal como sucedió en la primera manifestación este sábado, los asistentes se concentraron frente al Obelisco porteño, en una movilización convocada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y agrupaciones de venezolanos residentes en Argentina, que pidieron "una plena transición a la democracia" y que se cumplan las garantías institucionales para el proceso político en el país caribeño.

Entre los cientos de manifestantes estuvo Pedro Sucre, un venezolano de 40 años que emigró a Argentina en 2011, quien dijo a EFE que su postura tras la detención de Maduro es cauta: “Debo admitir que me llenó de gran júbilo, la pregunta que nos hacemos es qué va a pasar ahora, qué significa esto, porque esto no tiene precedentes”, señaló.

La convocatoria fue encabezada por la secretaria general del FADD, Liset Luque, junto a la activista Elisa Trotta, y formó parte de una movilización regional de la diáspora venezolana, con actos similares en distintas capitales de América Latina.

Durante el acto, tomó la exministra de Seguridad Nacional y actual senadora oficialista Patricia Bullrich, quien describió a Maduro como “un dictador heredero de una dictadura de más de 26 años, que oprimió, que destruyó y generó un pueblo que tuvo que irse de su país, casi 9 millones en la diáspora”.

“La cúpula sigue ahí, pero por poco tiempo. Hicieron de Venezuela un narcoestado”, afirmó Bullrich, y pidió también la liberación de dos argentinos detenidos en Venezuela: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

Entre los asistentes también estuvo Zulinex Zacarías, diseñadora gráfica de 26 años radicada en Argentina desde hace un año y medio. “Fue una mezcla de emociones porque Trump no es una persona de mi confianza, pero igual me alegré porque por fin cayera el dictador Maduro”, afirmó.

Según los últimos registros oficiales difundidos en 2023, en Argentina residen más de 220.000 ciudadanos venezolanos, lo que convierte al país en el octavo del mundo con mayor población de esa nacionalidad. Es además la tercera comunidad extranjera más numerosa del país suramericano, por detrás de la paraguaya y la boliviana.