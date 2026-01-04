Zelenski denuncia ataques con unos 2.000 drones, bombas y misiles en la última semana

"Esta semana, Rusia lanzó contra Ucrania más de 1.070 bombas guiadas, casi mil drones de ataque y seis misiles", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram.

"Para Ucrania, es muy importante que el apoyo de nuestros socios continúe. Ha habido una consistente asistencia para fortalecer nuestra defensa" pues "prácticamente cada día hay una amenaza a la vida en Ucrania debido a ataques rusos", abundó Zelenski.

"La estabilidad y la predictibilidad de la ayuda para Ucrania es lo que puede llevar a Moscú hacia la diplomacia", señaló el jefe del Estado ucraniano, antes de destacar que Kiev cuenta con el apoyo de sus socios internacionales frente a Moscú.

"Contamos con más asistencia en defensa y apoyo para preparar los documentos sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos, Europa y los socios de la Coalición de Voluntarios", apuntó Zelenski.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, en la noche del sábado a este domingo los militares ucranianos derribaron 39 drones lanzados por Rusia contra su territorio.

Las fuerzas rusas mandaron un total de 52 drones contra Ucrania, según informó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram, en un parte en el que se subrayó que en el ataque nocturno se registraron trece impactos en nueve puntos del país invadido por Rusia.