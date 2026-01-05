AI: Uganda reprime brutalmente a la oposición y a sus seguidores antes de las elecciones

"Las autoridades han lanzado una brutal campaña de represión contra la oposición y sus simpatizantes, lo que les dificulta enormemente ejercer su derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica", dijo Tigere Chagutah, director regional de AI para África oriental y meridional.

El Gobierno ugandés "debe cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y permitir que la oposición celebre sus mitines de campaña sin restricciones indebidas y sin someter a sus líderes y seguidores a detenciones, torturas u otros malos tratos", añadió.

Un testigo relató a AI como, el pasado 24 de noviembre, en un acto electoral de la Plataforma de la Unidad Nacional (NUP, en inglés), el partido del político y exmúsico Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, la Policía roció a la población con gas lacrimógeno y gas pimienta, empleó perros para intimidarla y la apaleó con bastones y cables.

El 28 de noviembre, en otro mitin de la NUP, otro testigo afirmó que el Ejército abrió fuego contra el público, tras dejar solo una salida del recinto abierta, lo que causó un número indeterminado de heridos y un muerto, cuya familia no tuvo acceso al proceso de la autopsia ni recibió una explicación sobre la causa de la muerte.

AI también recabó información sobre "limitaciones de movimiento indebidas" en varios puntos del país para impedir o dificultar los actos políticos de la oposición.

"Las autoridades deben iniciar de inmediato investigaciones imparciales y exhaustivas sobre todos los presuntos casos de uso ilegal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", aseveró Chagutah, cuya organización destacó que el empleo de armas de fuego para dispersar reuniones no cumple con los criterios de un uso de la fuerza limitado a lo necesario y proporcionado.

Según documentos judiciales obtenidos por AI, la mayoría de los más de 400 detenidos durante la campaña -datos de la NUP y de organizaciones de la sociedad civil-, han sido acusados de cargos como causar daños maliciosos a la propiedad, incitación a la violencia y agredir a agentes de la Policía, entre otros.

Varias personas entrevistadas por la ONG afirmaron haber sido torturadas, golpeadas con bastones, y electrocutadas con pistolas táser, así como rociadas con gas pimienta en la boca, unos malos tratos que les causaron huesos rotos y otras heridas.

El presidente Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, es el cuarto líder que lleva más años en el poder en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a las elecciones en esta ocasión.

Al igual que en los comicios de 2021, se espera que el principal rival de Museveni, de 81 años, sea Bobi Wine, de 43.

Las elecciones pasadas estuvieron caracterizadas por un período electoral con la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición real y al menos 54 manifestantes muertos.

En esos comicios, que Bobi Wine calificó como "los más fraudulentos de la historia de Uganda", el presidente obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %.