Argentina apoya en la ONU la captura de Maduro y dice que era una amenaza para la región

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro", expresó Tropepi, replicando las declaraciones emitidas por Milei tras el ataque estadounidense del pasado sábado.

Tropepi mencionó además que Argentina "confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios de derecho internacional".

Además, señaló que espera que la detención de Maduro permita "poner fina a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que ocho millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país".

"El régimen de Nicolás Maduro no solo ha constituido una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos por la violación sistemática de los derechos humanos, la apropiación de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado", añadió el representante argentino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, consideró se encuentra ahora ante un nuevo escenario que plantea un doble desafío: "Acompañar una transición democrática genuina y venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante estos desafíos, dijo que Argentina "está lista y dispuesta a colaborar" y reafirmó el firme compromiso del Gobierno de Milei con "el peno retorno de la institucionalidad y el estado de derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y la prosperidad", así como su determinación de "continuar luchando contra el flagelo del narcoterrorismo y de quienes contribuyen a su financiamiento".

"El proceso que hoy ser inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que han acompañado al pueblo venezolano en su larga lucha, para que Venezuela pueda dejar atrás más de dos décadas de crisis política, humanitaria y social", agregó.

Por último, solicitó que "las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela" contribuyan a la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde diciembre de 2024 tras ingresar por tierra desde Colombia.