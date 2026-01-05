Bolivia prohíbe uso de teléfonos móviles a escolares y docentes dentro de las aulas

"Queda terminantemente prohibido el uso de celulares en el aula por parte de estudiantes y maestros", señala la Resolución Ministerial 0001/2026, emitida por el Ministerio de Educación.

Además de esta prohibición, la ministra de Educación, Beatriz García, dijo a los medios que también se garantizan "200 días de clases", porque se eliminaron las "actividades extracurriculares que interferían con clases en aula".

"Liberamos a maestros y directores de trabajo operativo innecesario que no daba ningún valor agregado para que se concentren en la enseñanza en aula", sostuvo García.

El documento indica que se mantendrán solamente las actividades extracurriculares que las unidades educativas tengan incluidas en su Plan Operativo Anual (POA).

La resolución también incluye otras disposiciones, como el congelamiento de las pensiones escolares "durante el periodo de inscripciones" y se prevé que en abril una "comisión mixta" conformada por autoridades y las asociaciones de colegios privados y analice "la posibilidad del incremento, considerando la situación económica del país".

Además, están prohibidos los "actos de promoción" en educación inicial y primaria, que se volvieron comunes en los últimos años, y solo se permiten estos eventos para los estudiantes del último curso de secundaria.

El documento instruye a las unidades educativas dar prioridad "en el proceso formativo" a la "práctica sistemática de la lectura en papel y la escritura a mano en todos los niveles" escolares y áreas, lo que se acompañará con una "campaña nacional de promoción de la lectura".

El periodo de inscripciones será del 19 al 23 de enero y las clases deberán iniciar el próximo 2 de febrero, con el cierre de gestión administrativa previsto para el 11 de diciembre.

Los sindicatos de maestros que trabajan para el Estado en áreas urbanas y rurales actualmente protestan junto a la Central Obrera Boliviana (COB) contra el decreto 5503 que rige desde diciembre y que retiró el subsidio a los combustibles, y han amenazado con no presentarse a trabajar si el Gobierno no abroga esa norma.

Al respecto, la ministra García expresó su confianza en que "los dirigentes del sistema educativo y los maestros de base que son responsables no van a sacrificar a nuestros niños y jóvenes" y se podrá trabajar conjuntamente para "mejorar la calidad" de la educación en el país.