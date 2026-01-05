Bruselas dice que las imágenes de niños y mujeres desnudas que muestra Grok son ilegales

"Somos muy conscientes del hecho de que Grok está ofreciendo un modo picante que muestra contenido sexual explícito con algunos resultados generados con imágenes de niños. Esto no es picante. Esto es ilegal, esto es espantoso, esto es asqueroso", dijo el portavoz de política digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Regnier recordó que a principios del año pasado, la Comisión pidió información a X sobre las medidas que está llevando a cabo para mitigar los riesgos causados por la inteligencia artificial generativa y que en noviembre volvió a ponerse en contacto con la compañía, después de que Grok negase el Holocausto.

"Puedo confirmar que X ha respondido durante las vacaciones (de Navidad) y ahora estamos analizando el contenido", dijo el portavoz, quien insistió en que X debe cumplir con la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea, que obliga a las grandes plataformas a combatir el contenido ilegal.

"Creo que X es muy consciente de que nos tomamos muy en serio la aplicación de la DSA", continuó el portavoz, en referencia a la multa de 120 millones de euros que Bruselas impuso a la compañía en diciembre, por no respetar los requisitos de transparencia en la política de suscripciones, en los anuncios que muestra a los usuarios y en el funcionamiento de sus algoritmos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al margen de la vigilancia a la que le somete la Comisión Europea, X se enfrenta también a la denuncia que el gobierno francés presentó el viernes ante la justicia del país galo por crear y divulgar "contenidos de carácter sexista y sexual".