Chevron se dispara un 5 % en Wall Street tras planes de Trump de reinvertir en Venezuela

Un par de horas antes del cierre de la bolsa, en la primera sesión tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar de EE.UU. el sábado, Chevron subía un 5,73 %, ConocoPhillips un 3,54 % y ExxonMobil un 2,32 %.

Mientras, SLB, una tecnológica dedicada a dar servicios en los yacimientos de petróleo y gas, se disparaba casi un 12 %.

Trump afirmó que su Gobierno se hará cargo de dirigir Venezuela hasta que haya una transición política y afirmó que las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán "miles de millones de dólares para reparar la infraestructura".

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó ayer que, uno de los objetivos del Gobierno Trump, mientras dirige Venezuela será refinar el crudo pesado del país caribeño en las refinerías estadounidenses, lo que podría alterar el precio del petróleo.

El Gobierno de EE.UU. ha ofrecido a las petroleras de su país recuperar activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria petrolera de ese país venezolano, según fuentes citadas por Político.

Este lunes, un antiguo ejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, que dirige un fondo de inversión, dijo al diario Financial Times que está recaudando 2.000 millones de dólares para invertir en proyectos petroleros y afirmó que el "interés en Venezuela ha pasado del cero al 99 %".

Los precios del petróleo han cotizado con volatilidad en la sesión de este lunes, aunque finalmente se han decantado por subidas notables y los expertos consideran que su evolución dependerá de los planes de Trump en el país caribeño.

Según la firma Ostrum, de Natixis IM, Venezuela antes "era un coto reservado de los Estados Unidos con la explotación del petróleo y de la química", y ahora ese país es una buena "alternativa" ante el estancamiento en el ámbito del esquisto de EE.UU.

"Si Estados Unidos toma el control de Venezuela, entonces las sanciones sobre las exportaciones de petróleo serán levantadas y la producción se reanudará, acentuando así la oferta de petróleo en el mercado mundial", señalaba el analista Phillippe Waechter, economista jefe de Ostrum.