Cientos de brasileños se manifiestan para pedir la liberación de Maduro

Las manifestaciones más numerosas se produjeron en São Paulo y Río de Janeiro, ciudades que ya registraron protestas contra Washington el fin de semana tras la captura del líder chavista por parte de tropas estadounidenses.

Los activistas quemaron tres banderas de EE.UU. frente al consulado estadounidense en São Paulo y gritaron consignas contra la "agresión imperialista".

En Río de Janeiro, los activistas desplegaron una gran bandera de Venezuela y carteles que decían 'América Latina soberana. ¡Fuera Trump!'.

La presidenta de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), Bianca Borges, advirtió que "Brasil ya fue víctima del intervencionismo de Estados Unidos y puede serlo de nuevo muy pronto".

"En relación a Brasil, le cabe el lugar de liderar la posición de los países que son razonables y que defienden la democracia", dijo la titular de la UNE, una de las organizaciones convocantes de la protesta, en declaraciones a EFE.

No obstante, Borges afirmó que Brasil cometió "dos grandes equívocos": vetar el ingreso de Venezuela al grupo de países asociados a los BRICS y cuestionar el resultado de las elecciones venezolanas de 2024.

Estas decisiones, según ella, contribuyeron a "debilitar la percepción internacional que se tiene en relación a la revolución bolivariana y sobre la democracia venezolana".

"Es la hora de Brasil enmendar ese error, teniendo una postura más contundente, exigiendo la liberación inmediata de Maduro y de (su esposa) Cilia Flores y el respeto al voto popular en Venezuela", agregó.

El Gobierno brasileño ha condenado la intervención militar de EE.UU. en Venezuela y el mismo sábado reconoció el papel de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como presidenta interina en la ausencia de Maduro.

Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante el Parlamento de ese país, controlado por el chavismo, mientras Maduro acudió a un tribunal de Nueva York a declarar por las acusaciones de narcotráfico que se le imputan.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que su país "controlará" Venezuela hasta que haya que "una transición segura", recuperarán los activos petroleros para las empresas estadounidenses y, además, amenazó con nuevos ataques si el nuevo Gobierno de Rodríguez "no se porta bien".

Este mismo lunes, Brasil participó en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se debatió la intervención de Estados Unidos, y expresó su rechazo a la creación de "protectorados" en América Latina y el Caribe.