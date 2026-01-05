Coalición de Voluntarios se reúne al completo en París para concretar garantías para Kiev

Representando a Estados Unidos estarán el enviado especial para Ucrania del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, informaron este lunes fuentes del Elíseo, al destacar que es la primera vez desde el 27 de marzo que la Coalición de Voluntarios se reúne "presencialmente al completo".

La delegación estadounidense, que iba a estar encabezada inicialmente por el Secretario de Estado Marco Rubio, quien tuvo que suspender su viaje a la capital francesa por la operación estadounidense en Venezuela, se completa con el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Comando Europeo de EE.UU. y Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN, añadieron las fuentes.

Se trata de la primera participación estadounidense en una cumbre presencial de esta coalición, lanzada la pasada primavera por Francia y el Reino Unido, también en París.

Los cinco puntos en agenda de la reunión de la Coalición de Voluntarios, presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, son el cese el fuego y la forma de garantizarlo; el apoyo a Fuerzas Armadas de Ucrania; la creación de una fuerza multinacional para ese país; los compromisos para apoyar a Kiev en caso de nueva agresión rusa; y el compromiso para una cooperación de largo plazo en defensa, precisaron las fuentes.

Los líderes deben comprometerse, en particular, con su visión compartida sobre las modalidades ante un futuro alto el fuego entre Ucrania y Rusia, y con su respuesta en caso de violación, así como con el principio de desplegar una fuerza multinacional para dar garantías a Ucrania en el marco de un posible acuerdo político, señalaron las fuentes del Elíseo.

Aunque haya acuerdo sobre esos puntos concretos, las fuentes indicaron que solo se comunicará lo que permita el secreto militar por razones de seguridad.

"Podemos afirmar con seguridad que los europeos de la Coalición de los Voluntarios y los estadounidenses saben cómo proporcionar garantías de seguridad a Ucrania una vez que comiencen las negociaciones de paz y el alto el fuego", indicaron.

Y subrayaron que la "ambición" de Francia de cara a la reunión del martes es "demostrar la finalización del proceso de convergencia" entre europeos, ucranianos y estadounidenses.

"Hemos alcanzado nuestro objetivo de volver a acercar a Ucrania, a los europeos y a los estadounidenses en la cuestión de la paz y la seguridad de Ucrania en el este", destacaron las fuentes, que dieron especial relevancia a la cuestión del alto el fuego, que "es distinta de la cuestión de las garantías de seguridad".

Precisaron, en este sentido, que "se trata de saber cómo observamos el buen cumplimiento del alto el fuego y de ponernos de acuerdo sobre lo que hacemos técnicamente en caso de que se viole y de cuál sea la naturaleza de esa violación en una línea de contacto de 1.400 kilómetros" entre Ucrania y Rusia.

En ese punto, dijeron, los integrantes de la Coalición de Voluntarios tienen que consensuar cómo actuar según la "gravedad" de esos eventuales incidentes y "adaptar su respuesta en consecuencia, si fuera necesario", y con "una coordinación lo más estrecha posible entre Estados Unidos y los militares de los países participantes".

Las garantías de seguridad para Ucrania se estructuran en tres líneas de defensa. La primera la constituye el apoyo aliado al Ejército ucraniano que resiste desde hace casi cuatro años al ataque ruso y que "hay que consolidad", la segunda es la implicación de los países de la Coalición de Voluntarios en la seguridad aérea, marítima o terrestre de Ucrania y la tercera es "lo que a veces se ha denominado el 'backstop' estadounidense, es decir, las garantías que darían Estados Unidos si Rusia reanudara la guerra", resumieron.

"Así pues, lo que se está ultimando es la articulación entre estas tres líneas y, una vez más, tenemos que converger. Por eso, mañana, 35 países se reunirán en París, con la presencia de 27 jefes de Estado y de Gobierno, así como de negociadores estadounidenses", recalcaron las fuentes de la Presidencia francesa.

Se espera la presencia, entre otros, del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como del canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro canadiense, Mark Carney; y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.