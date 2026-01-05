Colombia denuncia ante la ONU que la detención de Maduro "viola el derecho internacional"

Colombia - que fue quien impulsó la convocatoria de la reunión, que obtuvo el respaldo de Rusia y China - cargó contra la operación militar organizada por la Administración de Donald Trump para arrestar a Maduro en Caracas y trasladarlo a Nueva York, junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados bajo jurisdicción estadounidense por cargos graves.

"Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna en ninguna circunstancia para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión", aseguró la representante colombiana.

Zalabata llamó a los Estados miembros de la organización a defender los principios de derechos internacional ya que, a su juicio, constituyen una "obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional".

La representante alertó al Consejo de Seguridad de que esta acción "sienta un precedente profundamente preocupante para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial" y pidió "abrir caminos de democracia en Venezuela".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"¿Cuál es entonces el rol de este Consejo y dónde quedan los cimientos de la paz y la seguridad internacionales? Estamos aceptando que la ley de intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo y sobre los acuerdos que en esta misma sala hemos forjado con diálogo y diplomacia", planteó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Colombia defendió su intención de trabajar "incansablemente" para lograr la paz en Venezuela respetando el derecho internacional, la protección de la vida y de los derechos humanos.

Además, pidió a ambas partes "ejercer la máxima cautela y contención" para desescalar las tensiones poniendo en valor el diálogo y los canales diplomáticos, así como a desarrollar "mecanismos para evitar que continúen las violaciones flagrantes del derecho internacional".

Después de la operación en Venezuela, Trump amenazó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que acusó de "fabricar cocaína", con enviar a su país "una misión de EE.UU." como la de Venezuela.