Colombia destaca normalidad en frontera con Venezuela y alista medidas ante eventualidades

Florián aseguró que el flujo migratorio está en semáforo verde, es decir que hay "normalización de las fronteras", aunque aclaró que el Gobierno colombiano trabaja de manera preventiva en un paquete de medidas para atender cualquier eventualidad migratoria en la zona.

Por eso también se mantiene activo el puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela.

Desde allí, el ministro de la Igualdad destacó que la presencia institucional obedece a la ejecución del Plan Frontera, una estrategia diseñada desde hace más de un mes para prevenir y mitigar los riesgos derivados de una eventual crisis migratoria.

"Estamos trabajando de manera articulada (...) para revisar inventarios de alojamientos y asegurar la no discriminación, especialmente contra mujeres, sectores LGBTIQ+ y víctimas de xenofobia", señaló el alto funcionario.

En el PMU, el Gobierno anunció el sábado que desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana del municipio fronterizo de Villa del Rosario, Gustavo Anduqiua, señaló que las autoridades están en "acuartelamiento de primer grado" para garantizar el orden público y la asistencia social.

Aunque el reporte actual es de calma, la mayor preocupación de las autoridades locales es el posible desplazamiento de bandas criminales que operan en territorio venezolano hacia Colombia.

"Para nadie es un secreto que la delincuencia pasa, delinque y se devuelve. Nuestra mayor preocupación es que la delincuencia piense migrar para establecerse en nuestro territorio", advirtió Anduquia.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y en la que operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, la banda criminal Clan del Golfo y contrabandistas.

De los más de siete millones de venezolanos que salieron de su país en la última década para escapar de la crisis política, económica y social, la mayoría lo hizo por esos pasos fronterizos y unos 2,8 millones de ellos se establecieron en Colombia.