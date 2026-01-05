Colombia ratifica su voluntad para seguir trabajando con EE.UU. en la lucha antidrogas

"Vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico, con base en la inteligencia, la tecnología de ellos para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos", dijo en un video el ministro del Interior, Armando Benedetti.

De acuerdo con la publicación oficial, que también fue suscrita por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, "la lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta con la tecnología y con todos los avances que en materia de cooperación" pueda brindarle el Gobierno norteamericano a Colombia.

La cooperación se concentrará con mayor fuerza en la frontera que comparte Colombia con Venezuela y donde hacen presencia disidencias de las extintas FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana", agregó el ministro de Justicia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que este es un momento coyuntural e histórico para continuar combatiendo a los grupos ilegales y a la cadena de la economía ilícita del narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales", aseguró Sánchez.

El pronuciamiento de Colombia sobre seguir trabajando con Estados Unidos en la lucha antidrogas se produce en medio del desgaste de la relación bilateral entre Washington y Bogotá, que se ha visto afectada por el intercambio de mensajes frecuentes entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y su par estadounidense, Donald Trump, prácticamente desde que éste último comenzó su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año.

Este lunes, Petro amenazó con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la "amenaza ilegítima" hecha por el mandatario estadounidense que el domingo comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma".

En referencia a Petro, Trump dijo que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: "a mí me suena bien eso".

"No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso", afirmó Petro para rechazar las acusaciones de narcotráfico que hizo Trump en su contra.