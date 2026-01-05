Constitucional libio rechaza apoyo de la ONU a una mediación en crisis del poder judicial

Argel, 5 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional libio, con sede en Bengasi -zona este del país controlada por el mariscal Jalifa Haftar-, rechazó este lunes la posición de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL), que respalda la creación de un comité mediador para resolver lo que consideró como "disputa" sobre el poder judicial.