Controladores europeos avisan de "infraestructura obsoleta" tras fallo técnico en Grecia

En la jornada de este domingo, las conexiones por radio entre controladores y conductores aéreos se interrumpieron durante varias horas en el espacio aéreo griego por un fallo técnico en los sistemas centrales de comunicación, lo que obligó al cierre temporal de la zona aérea del país e interrumpió decenas de vuelos.

Para los controladores aéreos europeos, esta "extensa y prolongada" pérdida de comunicaciones puso en evidencia las "graves deficiencias" de una infraestructura de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM, por sus siglas en inglés) "obsoleta y con financiación insuficiente", indicaron en un comunicado publicado hoy.

"La seguridad se mantuvo gracias a la experiencia humana, pero esto no puede seguir compensando las deficiencias sistémicas", señaló Panagiotis Psarros, miembro de la Junta Ejecutiva de ATCEUC y presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo Griegos (GATCA).

El incidente, apuntan, constituyó una "clara y alarmante advertencia" sobre la importancia de garantizar una resiliencia sólida y una seguridad absoluta del tráfico aéreo, tanto en Grecia como en toda Europa.

La coordinadora de controladores aéreos atribuyó la causa de las deficiencias a los "bajísimos niveles de ingresos" de los servicios griegos de navegación aérea, que se sitúan "muy por debajo" de la media europea y no son suficientes para garantizar la seguridad, explican los controladores.

"Años de falta de inversión crónica han debilitado gravemente el sistema y no se puede corregir sin una financiación adicional sostenida y sustancial", subrayaron.

Por ello, consideraron "indispensable" aumentar de forma "urgente y significativa" la tarifa unitaria a Grecia en el cuarto periodo de referencia (PR4) del Régimen de Rendimiento del Cielo Único Europeo para 2025-2029.

"La planificación actual del PR4 claramente no proporciona los recursos necesarios. Con el plan RP4 actualmente en debate, es necesario reforzarlo; es el momento de invertir más, no menos", afirman.

En este sentido, la ATCEUC pidió al comisario europeo de Transportes, el griego Apostolos Tzitzikostas, que mantenga su "firme compromiso personal con la construcción del futuro de la ATM en Grecia y en toda Europa".

Además, reclamó a la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión, a la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea EUROCONTROL y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) que aporten la "experiencia operativa, técnica y regulatoria necesaria para respaldar un sistema ATM seguro, resiliente y moderno en Grecia"

Por último, expresaron su agradecimiento a los profesionales de la aviación de Grecia, Italia, Chipre, Malta, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Macedonia del Norte, Albania, Serbia, Bosnia y Herzegovina, "y posiblemente otros países", por su "inquebrantable cooperación y apoyo durante esta crisis sin precedentes".