Cuatro muertos en Gaza en bombardeo de Israel, que dice haber atacado a miembro de Hamás

Según informó la agencia palestina de noticias Wafa, el ataque se produjo en la zona de Al Mawasi, en el oeste de Jan Yunis, y en él también resultaron heridas varias personas.

"El terrorista representaba una amenaza inminente para las tropas y, por lo tanto, fue atacado con precisión", dijo el Ejército en un mensaje sin detallar qué parte del sur de Gaza había atacado, y posteriormente confirmó a EFE que se trata del mismo bombardeo en Al Mawasi del que informó Wafa.

Tras dos años de ofensiva que han dejado más de 71.000 muertos en Gaza, desde el 10 de octubre está vigente un alto el fuego entre Israel y Hamás, pero durante este tiempo se han seguido produciendo muertes prácticamente diarias de palestinos por fuego israelí, algunos de ellos mujeres y niños.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, que forma parte del Ejecutivo de Hamás que gobierna en las zonas de Gaza no ocupadas por Israel (algo más de la mitad del territorio), desde el alto el fuego se han producido más de 400 muertos por fuego israelí.

Ayer domingo, sus fuerzas mataron a dos palestinos, entre ellos un pescador, en la misma zona de Jan Yunis. Preguntado por EFE, el Ejército detalló este lunes que disparó desde un buque militar porque su barco "violó las restricciones de seguridad marítima".

El sábado, una niña de 11 años y un joven de 27 murieron por fuego israelí, según informaron dos hospitales de Gaza, y otros tres niños de entre 11 y 15 años fallecieron por el mismo motivo entre el lunes y el miércoles pasado, de acuerdo a fuentes locales.