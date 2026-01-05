Cuba prevé apagones en el 52 % de su territorio en el horario de más consumo este lunes

Los prolongados cortes del servicio eléctrico que pueden sobrepasar las 20 horas diarias responden a la crisis energética que padece la isla caribeña, agravada en los últimos dos años, lo que ha generado además cinco apagones nacionales.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, pronostica para el horario "pico" -el de máxima demanda- de este día una capacidad de generación de 1.570 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.630 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.660 MW.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía debería aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 116 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de docena están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Todas las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha 34 parques fotovoltaicos por todo el país este año, alivia parcialmente el déficit eléctrico durante el día, pero no en el horario nocturno porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el efecto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años.