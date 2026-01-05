Cuba sostiene ante la ONU que el ataque de EEUU a Venezuela fue un acto "bárbaro"

Durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación de Venezuela, Soberón acusó a Estados Unidos de querer imponer un "Gobierno títere funcional a sus objetivos rapaces, en particular el acceso a los recursos naturales" del país suramericano y sostuvo que las acciones de Washington representan un "irrespeto absoluto a la carta de la ONU y al derecho internacional".

El representante caribeño, por otro lado, confirmó que los 32 militares cubanos que fallecieron durante los operativos "cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Durante su intervención en la reunión de urgencia, cuya convocatoria fue impulsada por Colombia y respaldada oficialmente por Rusia y China, Soberón reiteró que La Habana condena "en los términos más enérgicos" la "agresión" y reafirmó el respaldo total de la isla al Gobierno de Maduro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cuba llama a una reacción urgente de la comunidad internacional contra este ataque criminal contra Venezuela, una nación pacífica", añadió el diplomático, quien exigió a Washington la liberación inmediata del mandatario y de su esposa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuba y Venezuela eran hasta la fecha estrechos aliados en lo político y lo económico. La Habana pagaba los envíos de crudo de Caracas con servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

La caída de Maduro ha sumido en una gran incertidumbre al Gobierno cubano, que tiene ya que afrontar una grave crisis económica y energética.