Delcy Rodríguez encabeza consejo de ministros con Maduro, EE.UU. y la seguridad en agenda

Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, también abordó el tema de la seguridad del país, indicó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) al término de la reunión ministerial.

Previamente, Rodríguez, en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación, extendió una "invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

"Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento", añadió la alta funcionaria.

Ñáñez anunció la creación de la comisión de alto nivel para gestionar la liberación de Maduro, capturado en la madrugada del sábado por Estados Unidos en medio de un ataque a Caracas y otros estados vecinos como Miranda, La Guaira y Aragua (norte).

La instancia estará presidida por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también es el jefe de la delegación del Gobierno venezolano para el diálogo con Estados Unidos, e integrada por el canciller venezolano, Yván Gil, la presidenta del programa gubernamental para la repatriación de migrantes 'Gran Misión Vuelta a la Patria', Camila Fabri, y el propio ministro de Comunicación.

Según Ñáñez, Rodríguez también visitó a los heridos del ataque sufrido en la víspera, a quienes calificó como "jóvenes, soldados y soldadas valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender" la "soberanía", la "integridad" y a Maduro.

"Queremos, finalmente, certificar que a esta hora nuestra patria a lo ancho y a lo largo se encuentra en absoluta paz, se encuentra en absoluta protección de las instituciones de Gobierno que se han desplegado para garantizar la seguridad", añadió el ministro al concluir el encuentro.

En el Consejo de ministros también participaron, entre otros, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según las imágenes de VTV.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha precisado la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos, aunque este domingo el Gobierno de Cuba informó que 32 militares de la isla que cumplían misión en este país murieron en "acciones combativas" durante el ataque estadounidense.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que en Venezuela fueron asesinadas 80 personas en la operación, mientras que funcionarios de Washington revelaron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

El sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada, tras la captura de Maduro, sin precisar una fecha para el acto de juramentación.

El Parlamento venezolano, institución ante la cual debe juramentarse el primer mandatario del país, tampoco ha convocado públicamente a esta ceremonia.

Este domingo, Trump demandó a Rodríguez "acceso total" a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", a la pregunta de qué otras "cosas" iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo".

"Estamos al cargo", indicó Trump, quien este sábado, al anunciar los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.

En una entrevista este domingo con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Maduro.