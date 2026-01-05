Delegación de Hamás llega a Egipto para abordar la reapertura del paso fronterizo de Rafah

De acuerdo con los informantes, que pidieron el anonimato, el líder del buró político de Hamás, Jalil al Haya, "mantendrá conversaciones con el mediador egipcio sobre la reapertura del paso fronterizo de Rafah en ambas direcciones".

La reapertura de este cruce, que conecta Egipto con Gaza, se prevé "a principios de la próxima semana" como parte del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, dijo hoy a EFE una fuente de seguridad egipcia.

El cruce de Rafah, el principal punto de salida y entrada entre Gaza y el exterior y el único que no controlaba Israel, se mantiene prácticamente cerrado desde mayo de 2024 después de que el Ejército israelí ocupara la parte palestina de ese paso terrestre.

Hasta ahora, solo han estado abiertos los cruces de Zikim, Kerem Shalom y Kissufim, que operan en exclusiva para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, donde las autoridades israelíes inspeccionan los camiones antes de autorizar su ingreso o no en Gaza.

En el encuentro en El Cairo, también se hablará de "facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja", así como la propuesta de Hamás de la creación de un comité administrativo para que asuma responsabilidades administrativas en el enclave palestino.

La fuente de Hamás espera que "delegaciones de otras facciones palestinas" comiencen a llegar a la capital egipcia en las próximas horas para participar en el "diálogo palestino-egipcio sobre estos temas", al tiempo que señaló que las conversaciones también incluirán "mecanismos para fijar una fecha para el inicio de la segunda fase de las negociaciones con la ocupación israelí".

Por otro lado, el vicepresidente palestino, Husein al Sheij, viajó también a El Cairo para reunirse con autoridades egipcias y tratar el alto el fuego en Gaza.

Según informó la agencia oficial palestina Wafa, Sheij mantuvo ayer, domingo, reuniones con el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, y con el jefe del servicio de Inteligencia de este país, Hasan Rashad, en las que hablaron del avance hacia la segunda fase de la tregua en la Franja.

La decisión de preparar la reapertura de Rafah, asimismo, coincide con las reuniones mantenidas por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, la semana pasada.

La reapertura de Rafah forma parte de la segunda fase del plan de paz de Trump en la Franja, que sustenta la tregua, junto con la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción del devastado enclave palestino y la creación de un Gobierno de transición.