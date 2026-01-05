Denuncian la desaparición de un ciudadano chileno en Japón desde hace dos semanas

Aitken fue visto por última vez el pasado 19 de diciembre en el centro comercial Lazona de la ciudad de Kawasaki, al sur de la capital nipona, afirmó su hermano, Felipe Aitken.

"Desde ese momento no se ha vuelto a tener contacto con él, lo que activó las alertas familiares y las gestiones ante las autoridades tanto en Japón como en Chile", indicó la familia en un comunicado.

En concreto, la familia registró una denuncia formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el Consulado de Chile en Tokio y la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los familiares, las autoridades de ambos países han iniciado las diligencias para la búsqueda del hombre, que mide unos 1,72 metros, es de contextura gruesa, tiene el cabello negro y corto y barba. El día de su desaparición, vestía tanto una camiseta como una gorra de color negro, añadieron.

