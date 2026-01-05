Detectan otros 18 jabalíes silvestres con peste porcina africana en Cataluña (España)

Los 18 nuevos casos se detectaron en el municipio de Cerdanyola del Vallès, donde aparecieron a finales del pasado mes de noviembre los primeros jabalíes muertos a causa de un virus que no se registraba en España desde 1994.

Con estos nuevos casos ascienden a trece los focos detectados hasta la fecha, con un total de 47 animales positivos a la PPA, según una nota de actualización publicada este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El Gobierno de Cataluña subrayó que las nuevas detecciones reflejan casos acumulados durante el último periodo de días festivos y asegura que no reflejan un incremento repentino.

Se han analizado otros 530 animales que han dado negativo en los análisis, de los cuales 234 han sido capturados en trampas y 296 se han muestreado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada de 20 kilómetros de radio y sus alrededores.

El Ministerio reiteró que siguen las "intensas" labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y de captura para la reducción de sus poblaciones.

Los servicios veterinarios oficiales mantienen también los controles en las granjas y otros establecimientos de porcino con el análisis de las 57 explotaciones localizadas en la zona infectada, donde no se ha detectado "sintomatología ni lesiones compatibles" con el virus de la peste porcina africana.

Aún así, se mantiene un "alto nivel" de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en granjas de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de comunidades españolas.

La PPA es una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, recordaron desde el Ministerio.