Detenidos 15 conductores de bus por transportar a indocumentados entre España y Francia

La Policía Nacional española detalló este lunes en un comunicado que se documentaron 12 episodios en los que estos migrantes viajaban sin billete ni documentación válida y accedían a los vehículos gracias a conductores, quienes coordinaban la operación con intermediarios en las estaciones de autobuses.
La investigación, que se inició en marzo de 2025, permitió descubrir "una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas" en el terreno del transporte internacional terrestre, ejecutada por conductores y personal auxiliar de "algunas compañías privadas", añadió la nota.
A los detenidos se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, pues se aprovechaban de ser conductores oficiales de líneas regulares internacionales, "principalmente" de la ruta París-Barcelona, para introducir a esos ciudadanos extranjeros "a cambio de diferentes cantidades de dinero".
"En un único viaje se documentó el pago de 100 euros, por lo que se estima que el beneficio anual obtenido por esta actividad podría rondar los 50.000 euros", informó el comunicado.
"Durante la operación, desarrollada con la colaboración e intercambio de información con las autoridades francesas, se pudo determinar que la actividad delictiva era recurrente y generaba importantes beneficios económicos a los conductores implicados", destacó el comunicado.
La Policía Nacional explicó que, en algunos casos, los migrantes eran dirigidos por captadores ajenos a las empresas de transporte, quienes negociaban los pagos y la subida de las personas sin documentación con los conductores.