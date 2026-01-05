Dinamarca recibe un amplio apoyo europeo tras las nuevas amenazas de Trump

"La Unión Europea (UE) seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras", dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la CE.

El primer ministro británico, Keir Starmer, mostró su apoyo a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que la víspera urgió a Washington a detener sus amenazas.

"Groenlandia y el reino de Dinamarca deben decidir el futuro de Groenlandia, y sólo Groenlandia y el reino de Dinamarca", afirmó el líder laborista a la 'BBC'.

Similares muestras de apoyo llegaron también desde Madrid, Berlín y París, así como de los vecinos nórdicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó este lunes la "plena solidaridad" con Dinamarca y Groenlandia y afirmó que "de Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela", el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados es "innegociable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, recordó que Groenlandia, como parte de Dinamarca, tendría que ser defendida como territorio de la OTAN ante cualquier amenaza.

"Dado que Dinamarca pertenece a la OTAN, Groenlandia también tendrá que ser defendida por la OTAN", dijo Wadephul en una rueda de prensa en Vilna, la capital lituana, junto a su homólogo lituano, Kęstutis Budrys.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, resaltó que Groenlandia pertenece a los groenlandeses y a los daneses y que las fronteras "no pueden modificarse por la fuerza o por la amenaza del empleo de la fuerza".

"Sólo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre las cuestiones que tratan de Dinamarca y Groenlandia. Suecia apoya completamente a nuestro vecino", escribió en su cuenta en X el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, mientras que su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, se manifestó en términos parecidos.

Trump insistió ayer en dos ocasiones en la necesidad de hacerse con esta isla ártica por cuestiones de seguridad, primero en una entrevista con "The Atlantic" y, luego, a bordo del Air Force One de regreso a Washington.

"No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días", dijo inicialmente en el avión presidencial Trump, para luego resaltar su valor estratégico.

El presidente estadounidense aseguró que Groenlandia está rodeada de barcos rusos y chinos "por todas partes" y que Dinamarca "no va a ser capaz" de garantizar su seguridad.

La primera ministra danesa destacó que toma en serio las intenciones de Trump, pero que hace todo lo posible para que todo termine bien. "Creo en la democracia y en el orden internacional basado en normas", subrayó.

Frederiksen indicó en este sentido que no está "nerviosa", pero que tampoco es "ingenua" con respecto a la posibilidad de que Washington actúe para imponer sus intereses.

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recordó también en sus redes sociales que las relaciones entre países y pueblos se construyen desde el "respeto" y basándose en el derecho internacional, y no en gestos simbólicos "que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos".

Trump ha afirmado en varias ocasiones el último año que Estados Unidos "necesita" Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

La designación el mes pasado del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EE.UU. para Groenlandia desató las críticas de los gobiernos danés y groenlandés y una protesta formal ante el embajador estadounidense.

Groenlandia cuenta con una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.