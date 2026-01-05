Diputados opositores electos exigen cese de "criminalización a la disidencia" en Venezuela

Stalin González, quien lideró el pronunciamiento, reclamó también la liberación de los presos políticos, cifrados en 863 por la ONG venezolana Foro Penal, que se dedica a la defensa de los arrestados por estos motivos.

"No seremos cómplices ni aceptamos una institucionalidad de fachada. Nos declaramos hoy y siempre creyentes de la ley, del voto como herramienta democrática y del reencuentro de todos los venezolanos", dijo González, en un discurso leído en nombre de otros 12 diputados que se deslindaron de la mayor coalición opositora, que apoya a los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para postular a los comicios regionales de mayo de 2025.

Asimismo, aseguró que él y su grupo son la voz de millones de venezolanos que "han sido silenciados" y de aquellos que por "temor prefieren no hablar" o tuvieron que buscar oportunidades fuera de Venezuela, en referencia a los migrantes.

"Queremos que ellos sepan, nuestros hermanos que están afuera, que su sufrimiento no es silente. Estamos aquí para ponerle luz y voz a los verdaderos problemas del país y no para validar el desastre de la inercia", leyó el diputado.

"Este país no puede seguir dividido ni polarizado. Nuestras diferencias deben hallar un camino común", remató.

Para el grupo de opositores, su presencia en la AN tiene como fin la "construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad" de Venezuela, por lo que reafirmaron su lucha por el país que anhelan "agotando las vías pacíficas y democráticas".

Entre los 12 diputados opositores, también está Henrique Capriles, dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela.