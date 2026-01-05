Egipto anuncia que suministrará gas y productos petrolíferos a Siria

El ministerio indicó en un comunicado que ha firmado un memorando de entendimiento con Siria en el que suministrará gas "a Siria a través de Egipto para la generación de electricidad, utilizando la infraestructura egipcia, incluyendo buques regasificadores y redes de transporte de gas", sin dar ninguna cifra.

Por otra parte, también se rubricó un segundo memorando para "satisfacer las necesidades de productos petrolíferos de Siria".

De acuerdo con el ministerio, esta firma con Siria "refuerza el papel de Egipto como centro energético regional, tras un memorando de entendimiento firmado con el Líbano en Beirut unos días antes, así como un acuerdo previo con Chipre para conectar el gas chipriota con las instalaciones egipcias".

En la reunión también se abordaron las oportunidades de cooperación para la rehabilitación de la infraestructura de gas y petróleo en Siria, así como el aprovechamiento de la experiencia egipcia en este campo.

Precisamente ayer, Egipto firmó con Catar otro memorando en el que el país del golfo Pérsico, principal valedor energético de Siria, suministrará gas a El Cairo.

El sector energético en Siria está destruido en gran medida por el abandono y la falta de mantenimiento durante el régimen de Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024, según oficiales de la administración siria.