Ejército dice haber frustrado ataque paramilitar a principal presa hidroelectrica de Sudán

En un comunicado, la institución castrense afirmó que sus defensas terrestres interceptaron "varios drones" lanzados por las FAR contra la presa y una gran base aérea en las inmediaciones de la ciudad de Merowe, en el estado del Norte, a unos 350 kilómetros al norte de Jartum.

"Los drones tuvieron como objetivos la presa de Merowe, el cuartel general de la 19.ª División y la base aérea" del mismo nombre y también una de las más importantes del Ejército en todo el país, dijo la nota, y aseguró que "los drones fueron interceptados y derribados".

Destacó que el ataque no provocó víctimas ni daños, si bien residentes contactados por EFE coincidieron en que "la corriente eléctrica en esa ciudad se cortó después de que se escucharon explosiones en las cercanías de la base aérea, ubicada en las inmediaciones de la urbe, en el norte del Aeropuerto Internacional de Merowe".

La presa atacada, construida sobre uno de los brazos del río Nilo, es uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Sudán y un nodo esencial de la red eléctrica nacional, por lo que ha sido atacada en varias ocasiones durante la guerra por los paramilitares que intentan debilitar la infraestructura vital del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ese nuevo ataque se produce en medio de acusaciones recíprocas de provocar la muerte de civiles por ataques con drones y bombardeos recíprocos en otras zonas del país, en particular las vastas regiones de Darfur y Kordofán (oeste).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según fuentes locales, las ciudades de Kenana y Asalaya, ubicadas al sur de Jartum, en el estado del Nilo Blanco, fueron blanco de ataques con drones paramilitares en la noche de este domingo, sin que se informe de víctimas.

La ONG local Observatorio Nacional de Derechos Humanos denunció también en un comunicado que un ataque del Ejército con drones contra la ciudad de Ghurair, en el estado de Darfur del Norte, "provocó víctimas civiles", sin especificar.

Por su parte, la también ONG local Red de Médicos Sudaneses informó en otro comunicado que las FAR y su aliado el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte bombardearon de forma intensa desde el domingo la ciudad de Dilling, en Kordofán del Sur.

Esa ONG enfatizó que los bombardeos "causan bajas civiles a diario", si bien subrayó que "hay dificultad para determinar con precisión el número de víctimas debido a la interrupción de las redes de comunicación" por la guerra.

El conflicto en Sudán se desató en abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta.