El banco BTG Pactual obtiene licencia bancaria para operar en Estados Unidos

De acuerdo con un comunicado, tras recibir la aprobación de la Reserva Federal (Fed) y demás organismos regulatorios, la entidad estadounidense pasará a operar bajo la denominación BTG Pactual Bank, N.A. (Asociación Nacional, por sus siglas en inglés).

Este movimiento permite al banco brasileño ampliar su oferta de servicios financieros y sumar capacidades bancarias tradicionales a los productos de inversión que ya ofrecía en el mercado estadounidense desde hace más de 15 años.

BTG Pactual mantiene presencia en Estados Unidos desde 2009 a través de su corredora y gestora de recursos en Nueva York y Miami, donde cuenta con un equipo de más de 280 profesionales, según informó el banco.

Al momento del acuerdo inicial, en junio de 2024, el M.Y. Safra Bank registraba un patrimonio neto de 46,2 millones de dólares.

Con la integración de la nueva licencia, el banco podrá captar depósitos y otorgar préstamos directamente en territorio estadounidense.

La institución brasileña opera también en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, este último gracias a la adquisición en julio de las operaciones del HSBC.