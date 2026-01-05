El crédito al sector privado de Perú creció 5,9 % en tasa interanual de noviembre de 2025

El banco emisor resaltó que en el crédito al sector privado se incluyen los préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales, y cooperativas, que el alza reportada en noviembre siguió una tendencia positiva por séptimo mes consecutivo.

A su vez, la variación interanual del crédito a empresas fue del 5,4 % en noviembre, superior a la registrada en octubre (5 %), y que sin considerar los créditos del programa Reactiva Perú, otorgados a empresas desde 2020 a raíz de la crisis económica por la pandemia, el crecimiento interanual de este segmento ascendió a 6,2 %.

En tal sentido, los créditos totales a noviembre sumaron 445.567 millones de soles (132.471 millones de dólares), donde el mayor monto (262.295 millones de soles ó 77.982 millones de dólares) correspondió a créditos a empresas, de acuerdo a una nota del BCRP.

En términos interanuales, el crédito en soles aumentó del 4,3 % en octubre al 4,5 % en noviembre últimos; de la misma manera para aquellos en moneda extranjera, de 10,1 % a 10,9 %, entre ambos meses.

En términos de variación mensual, el crédito en moneda nacional se incrementó 0,9 %, en tanto que el crédito en moneda extranjera creció en 0,8 %, precisó el banco central.

Asimismo, el BCRP informó que el número de pagos digitales por persona adulta aumentó de 90 operaciones en 2021 a 625 el año pasado, lo que implicó que estas operaciones se multipliquen por casi 7 veces en el último quinquenio.

Este nivel de uso equivale a aproximadamente 1,7 pagos digitales diarios por adulto en 2025, lo que refleja un cambio estructural en los hábitos de pago de la población.