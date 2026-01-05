El crudo baja tras la intervención de EEUU en Venezuela y la reunión de la OPEP+

El Brent, el crudo de referencia en Europa, descendía un 0,6 % a las 7:00 horas (6:00 GMT) y rondaba los 60,4 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., retrocedía un 0,5 % antes de la apertura formal del mercado y se situaba en torno a 57 dólares por barril.

Los precios del petróleo habían repuntado en los primeros momentos de la sesión, pero se fueron desinflando en las horas posteriores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este domingo a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, "acceso total" a los recursos naturales de Venezuela.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", recalcó.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó que uno de los principales intereses de su Administración es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, en las refinerías estadounidenses.

"Nuestras refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU son las mejores para refinar este crudo pesado. De hecho, ha habido escasez de crudo pesado en todo el mundo, por lo que creo que habría una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se les diera la oportunidad de hacerlo", explicó Rubio en ABC News.

Horas antes, la OPEP+, que agrupa a los miembros de la OPEP y a otras potencias petroleras como Rusia, había confirmado su decisión de mantener estable su oferta de crudo al menos hasta abril, sin reaccionar a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

La decisión se adoptó en una breve teleconferencia celebrada el domingo por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Esos ocho países son los que en 2023 aplicaron recortes voluntarios de producción para apuntalar los precios. Sin embargo, en abril de 2025 comenzaron a revertir paulatinamente esas reducciones con aumentos mensuales que supusieron un giro estratégico para recuperar su cuota de mercado.

El incremento total entre abril y diciembre ascendió a 2,9 millones de barriles diarios (mbd), lo que supone cerca del 2,8 % de la producción mundial.

Al grupo le queda aún algo más de un millón de barriles diarios para completar el desmantelamiento de los volúmenes recortados de forma voluntaria (uno de 2,2 mbd y otro de 1,65 mbd), pero en noviembre decidió "pausar" las subidas mensuales durante el primer trimestre de 2026, medida que los ministros confirmaron el domingo. EFECOM