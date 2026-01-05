El DAX 40 sube un 1,34 % hasta récord tras la intervención de EEUU en Venezuela

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1,34 % en el récord de 24.868,69 puntos, tras haber ganado un 23 % en 2025.

El DAX 40 encadenó varios récord intradía desde los primeros compases de la negociación y tras datos de la contracción de la actividad industrial de EEUU, que apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés de forma gradual y aumentan las apuestas por un recorte de tasas en marzo.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EEUU bajó en diciembre por tercer mes consecutivo, 0,3 puntos, hasta 47,9 puntos, el valor más bajo desde octubre de 2024, según datos del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

El Dow Jones de Industriales también batió récord en la bolsa de Wall Street.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fabricante de armamento Rheinmetall encabezó las ganancias en el selectivo de Fráncfort con una subida del 9,4 %, hasta 1.752 euros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El productor de semiconductores Infineon se apuntó un 4,3 %, hasta 39,91 euros, y el de software para empresas SAP ganó un 2,1 %, hasta 206,20 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 3,9 %, hasta 127,55 euros.

Volkswagen perdió un 2,9 %, hasta 103,35 euros, BMW cayó un 2,8 %, hasta 93,62 euros, y Mercedes-Benz cedió un 2,4 %, hasta 60,44 euros.