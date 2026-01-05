El euro cae por debajo de los 1,17 dólares tras la intervención de EEUU en Venezuela

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1696 dólares, frente a los 1,1741 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1664 dólares.

Los inversores huyeron del riesgo y se refugiaron en el dólar después de que EE. UU. capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera el "acceso total" a los recursos naturales del país, incluido el crudo.

El euro también se depreció frente a otras divisas como la libra o el franco suizo.

Datos de la actividad industrial de EE. UU. frenaron la apreciación del dólar.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EE. UU. bajó en diciembre por tercer mes consecutivo, hasta el valor más bajo desde octubre de 2024, según datos del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM), que apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés de forma gradual y aumentan las apuestas por un recorte de tasas en marzo.

Las posibilidades de apreciación del dólar son contenidas porque se prevé que la Fed bajará más sus tipos de interés este año.

Los mercados prevén que la Fed mantendrá las tasas en el rango entre el 3,50 y el 3,75 % en su próxima reunión en enero tras haberlas recortado en 75 puntos básicos en 2025 después del debilitamiento del mercado laboral y una inflación aún elevada.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1659 y 1,1710 dólares.