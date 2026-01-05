El Parlamento de Venezuela inicia la legislatura 2026-2031 marcada por el ataque de EE.UU.

Cerca del mediodía, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio comienzo a su sesión inaugural con la presencia de figuras fuertes del chavismo como Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara durante el período anterior, y el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, que jura para un tercer periodo como diputado.

El director de debate, Fernando Soto Rojas hizo mención durante su intervención a la ausencia de Cilia Flores -conocida en el país como "primera combatiente", cuya bancada permanecía vacía.

También están presentes los opositores Henrique Capriles y Stalin González, quienes se deslindaron de la oposición mayoritaria al acudir a los comicios regionales de mayo de 2025, en los que resultaron electos.

"El país y el mundo atraviesa por una situación especial compleja (...) ha sido secuestrado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del Gobierno de los Estados Unidos en un ataque bárbaro", dijo Soto Rojas al abrir la sesión.

Soto Rojas designó a una comisión para revisar las credenciales de los diputados y diputadas electos integrada por los legisladores Giuseppe Alessandrino, América Pérez, José Alvarado, Juan Carlos Alvarado y Dora Bracho.

La nueva Asamblea ahora contará con las caras de Capriles, González y otros diputados opositores, como Luis Emilio Rondón y Luis Florido, todos alejados de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que apoya a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

El hijo de Maduro afirmó, al intervenir en la sesión, que su papá, Nicolás Maduro Moros, y Flores, a quien describió como su "segunda madre", han "sido secuestrados".

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano.

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.