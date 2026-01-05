El petróleo de Texas sube un 1,45 %, hasta 58,15 dólares el barril, tras arresto de Maduro

Nueva York, 5 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes por la mañana un 1,45 %, hasta 58,15 dólares el barril, dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington gobernará en Venezuela e invertirá en la industria petrolera nacional tras arrestar al líder venezolano, Nicolás Maduro.