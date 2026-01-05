El Salvador incauta más de 25 toneladas de droga en el 2025, la mayoría cocaína

La marihuana, el crack y metanfetamina complementan la droga decomisada el año pasado con un valor total de que asciende a más de 620 millones de dólares, según los datos proporcionados por la Presidencia salvadoreña.

De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga ha sido localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

En el 2024 fueron incautados más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares.

Las autoridades salvadoreñas han señalado que las principales pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 se financiaban con la venta de droga al menudeo, y aseguran además que estas estructuras también habrían tenido contacto con carteles mexicanos.

El Salvador implementa, desde marzo de 2022, un régimen de excepción para combatir a las pandillas y reducir el número de homicidios y criminalidad en el país centroamericano.