El Tribunal Supremo de Guinea-Conakri confirma la victoria electoral del líder militar

Según recogieron medios locales a última hora del domingo, la corte confirmó los datos difundidos la pasada semana por la Dirección General de Elecciones (DGE), de acuerdo a los cuales Doumbouya obtuvo un 86,72 % de los votos.

No obstante, el Tribunal Supremo situó la participación en un 82,86 %, ligeramente por encima del 80,95 % indicado por la DGE inicialmente.

Tras la confirmación de su victoria, el líder militar se dirigió a la nación en un discurso televisado la noche del domingo y afirmó: "Hoy, no hay vencedores ni vencidos, solo hay una Guinea, unida e indivisible".

Doumbouya hizo un llamamiento a toda la población a "unirse para construir juntos una Guinea nueva, una Guinea de paz, de justicia, de prosperidad compartida y de plena soberanía política y económica".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos comicios buscaban culminar la transición en el país, que ha estado sumido en una prolongada crisis democrática, y el retorno al orden constitucional, pero se vieron marcados por la exclusión de importantes dirigentes opositores y el llamamiento al boicot por parte de la oposición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Unos 6,8 millones de electores -de una población de algo más de 14,5 millones- estaban llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado el pasado día 28.

Las autoridades desplegaron más de 11.600 policías para garantizar las seguridad de la votación, que se celebró en calma tres meses después de la aprobación de una nueva Constitución y en una clima de represión de la disidencia.

Los comicios tuvieron lugar un día después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran a un grupo armado en la capital del país, Conakri, con "intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional", según informaron las autoridades.

Doumbouya era, sin duda, el máximo favorito en estas elecciones, en las que compitió con ocho candidatos, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes que no lograron cumplir los requisitos administrativos o fueron descartados durante la revisión de sus expedientes.

Entre los descartados figuran el expresidente Alpha Condé, de 87 años y derrocado en el golpe de 2021 tras gobernar desde 2010; y el exprimer ministro Cellou Dalein Diallo, de 73.

En las elecciones presidenciales de 2020, Condé y Diallo concentraron cerca del 93 % del voto.

El proceso electoral se desarrolló tras la aprobación, en un referéndum celebrado el pasado septiembre, de una nueva Constitución para este país de África occidental, que posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (componente clave del aluminio), si bien gran parte de su población vive en la pobreza.

Según los líderes golpistas, la nueva carta magna, respaldada por alrededor del 89 % de los votos —aunque boicoteada por la oposición—, perseguía restablecer el orden constitucional, interrumpido desde el golpe de Estado.

Entre sus cambios relevantes destaca la ampliación del mandato presidencial de cinco a siete años, permitiendo una única reelección.