Eligen a nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México

En México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es un órgano autónomo que imparte justicia fiscal y administrativa y resuelve controversias entre particulares y la administración pública federal en materias como impuestos, responsabilidades administrativas y corrupción, y no forma parte del Poder Judicial.

Apenas en octubre pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, designó a Amieva, de 53 años, para ocupar una de las magistraturas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Amieva, quien recibió 16 votos a favor de su designación, se desempeñó como encargado del despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 y también ocupó distintos cargos dentro del gobierno capitalino y fue alcalde por el gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del municipio de Mixquiahuala, en el central estado de Hidalgo.

Además es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho Procesal por la Universidad Marista.

